Помогите пожалуйста надо 10 кто зделаеть первым и правильно дам еще 20 балоов
Математика
Помогите пожалуйста надо 10 кто зделаеть первым и правильно дам еще 20 балоов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 999·2+999·8=999·(2+8)=999·10=9990 - сочетательный закон вроде б)498·2+498·4+498·3+498·1=498·(2+4+3+1)=498·10=4980 - также сочетательный закон
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