Вычислите, выбрав наиболее удобный порядок действий 25*(347*4)*100

Математика
Вычислите, выбрав наиболее удобный порядок действий 25*(347*4)*100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала умножим: 25*4=100 Далее умножим: 100*100=10000 И последнее действие: 347*10000=3470000 Ответ: 3470000.
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