Помогите пожалуйста! Надо составить диалог на казахском 8 реплик на тему спортивн??й магазин

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста! Надо составить диалог на казахском 8 реплик на тему спортивн??й магазин

Автор: Гость