Помогите пожалуйста! Надо составить диалог на казахском 8 реплик на тему спортивн??й магазин
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Помогите пожалуйста! Надо составить диалог на казахском 8 реплик на тему спортивн??й магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Сәлем -Сәлем.Сен спорт товарда не истеп журсин Мен денееге киім алып журмин менде Каншасыншы сыныпсын ,6 сынып менде
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