Помогите пожалуйста ! Надо списать письмо
Русский язык
Помогите пожалуйста ! Надо списать письмо
Ответ(ы):
Гость:
Легче лёгкого Здравствуй Кузя! У нас всё хорошо. Я очень по тебе скучаю и посылаю тебе своё голубое пёрышко на память. Жду ответа как ваш соловей - лета. Колибри
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Если б я названия падежам давал, я тогда дарительным дательный назвал! Продол??ете стихотворение пожалуйста!
Қазақ тiлi
Информатика
Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобка В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУК...
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Очень срочно надо!!! Заранее спасибо 1.Раскрой скобки. Словосочетание с предлогом обозначьте буквой П,с наречием-буквой ...