Помогите пожалуйста ! Надо списать письмо

Русский язык
Помогите пожалуйста ! Надо списать письмо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легче лёгкого Здравствуй Кузя! У нас всё хорошо. Я очень по тебе скучаю и посылаю тебе своё голубое пёрышко на память. Жду ответа как ваш соловей - лета. Колибри
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