Помогите пожалуйста, надо выбрать город , который ты хорошо знаешь и написать 4 предложения ??
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Помогите пожалуйста, надо выбрать город , который ты хорошо знаешь и написать 4 предложения ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Moscow a beautiful city and there are a lot amazing Sightseeingss
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