В односоставных определённо-личных предложениях выделите сказуемое и укажите, чем оно выражено. 1) Что, синьор, нахмурил брови ? Горе ? Вылечим сейчас. 2) Только не гляди на звёзды, не грусти и не влюбляйся, не читай стихов ...

Русский язык

В односоставных определённо-личных предложениях выделите сказуемое и укажите, чем оно выражено. 1) Что, синьор, нахмурил брови ? Горе ? Вылечим сейчас. 2) Только не гляди на звёзды, не грусти и не влюбляйся, не читай стихов певучих и за счастье не цепляйся. 3) В пропастях ледяного эфира всё равно не расстанусь с тобой ! 4) Улыбнитесь друг другу и снимайтесь с земли, треугольником, к югу, как вдали журавли.

Автор: Гость