В односоставных определённо-личных предложениях выделите сказуемое и укажите, чем оно выражено. 1) Что, синьор, нахмурил брови ? Горе ? Вылечим сейчас. 2) Только не гляди на звёзды, не грусти и не влюбляйся, не читай стихов ...
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В односоставных определённо-личных предложениях выделите сказуемое и укажите, чем оно выражено. 1) Что, синьор, нахмурил брови ? Горе ? Вылечим сейчас. 2) Только не гляди на звёзды, не грусти и не влюбляйся, не читай стихов певучих и за счастье не цепляйся. 3) В пропастях ледяного эфира всё равно не расстанусь с тобой ! 4) Улыбнитесь друг другу и снимайтесь с земли, треугольником, к югу, как вдали журавли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 НЕ расстанусь выражен простым глагольным сказуемым
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