Помогите пожалуйста написать два предложения, одно с именем существительным вести, другое с глаголом вести
Русский язык
Помогите пожалуйста написать два предложения, одно с именем существительным вести, другое с глаголом вести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: Когда мы шли по полю, старичку пришлось помочь вести повозку Вести машину не так просто, как кажется А СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, Я НЕ ЗНАЮ(
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