Предпосылки и причины отмены крепостного права при николае 1

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Предпосылки и причины отмены крепостного права при николае 1
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Гость:
Причины: Военно-техническая отсталость России(Крымская война); Кризис феодально-крепостнической системы хозяйствования; Рост крестьянский восстаний Предпосылки: 1842 ( Закон "об обязанных крестьянах); 1847 ( Николай 1 даровал крепостным право выкупа на свободу в случае продажи имения их владельца) 
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