Помогите пожалуйста написать краткое сочинение тема"Тайная жизнь зимнего леса" 4 ??ласс.

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Помогите пожалуйста написать краткое сочинение тема"Тайная жизнь зимнего леса" 4 ??ласс.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима- очень красивое и необычное время года. Всё становится волшебным. Лес это не исключение. Зимой в лесу очень красиво. Можно предположить, что там одновременно с нашим временем длится тайная жизнь. Ведь когда мы гуляем зимой, вокруг всё как в сказке. Лес как бы ведёт двойную жизнь.
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