Помогите пожалуйста написать репортаж на тему любого спорта) 7-10 предложений

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Футбол. Футбол это самая популярная игра на данный момент. В футболе много-много звезд. Криштиану Роналдо, Месси, Неймар, Касильяс и многие другие. Футбол это игра, целью которой является забивание мяча в ворота соперника, любой частью тела, кроме рук. Для кого-то это просто увлечение и хобби, для кого-то это вя жизнь.