Составить словосочетания, употребив слово КНИГА в разных падежах
Русский язык
Составить словосочетания, употребив слово КНИГА в разных падежах
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю эту книгу- В.П Я смотрю на книгу-П.п
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