Почему мы смеемся сожалеем и негодуем читая повесть гоголя шинель?
Литература
Почему мы смеемся сожалеем и негодуем читая повесть гоголя шинель?
Ответ(ы):
Гость:
Подозреваю, что нервы шалят, вот и брызги во все стороны. Я это читал совершенно спокойно
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