Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: "Что бы я сделал, если у меня были бы калоши счастья"

Гость: Гость:

И вотя одеваю калоши счастья с мыслью, что они перенесут меня в моей самое любимое место и самое любимое время... . Хоп! Я уже на берегу озера! Лето, полдень. Пионерский лагерь. Скоро обед, но еще можно погулять на лугу, пока не играл горн. А вечером будет спск флага и вечерняя линейка и разговоры в палате.. . А еще будет прощальный костер и походы в лес и спортивный праздник и день Нептуна.. . И будут друзья и будут песни.. . И забыты обиды и друзья кругом. Только вот жалко, что я уже другой человек и мыслю по-другому и понимаю, что такое счастье временное. Это просто кусочек детства, которое не вернешь... . Я одеваю калоши снова и теперь оказываюсь в гостях у бабушки с дедушкой. Вот их домок, печка, где дедушка готовил щи и кашу, вот кровать, где я спала иногда у них. Вот дворик, где гуляла. Старенький телефизор опять показыывает новости. На полке по прежнему лежат журналы и книги... . Но они вряд ли меня узнают.... я изменилась и трудно объяснить им, что я вернулась проведать их из будущего... . Я одеваю калоши вновь и попадаю на улицы Праги.... Зима, легкий морозец, темнеет. Обычный вечер перд рождеством 30 лет назад. Можно походить по городу, но.... нужны деньги. Деньги того времени, когда была другая страна Чехословакия, нужны документы того времени.... Поэтому мое счастье и здесь кратковременно всего каких-то 2-3 часа и все! И есть хочется и устала пешком гулять и спать не где... . Вот такие калоши: счатье они дают на несколько мгновений, а потом надо возвращаться, поскольку в другой эпохе, в другой географической зоне трудно обитать долго. Наверное есть какие-то забытые Богом острова в Океане, где можно остаться вечно, но наврное это скушно быть одной и ничего не тделать.. . А прыгать из эпохи в эпоху из одной географической зоны в другую можно ненадолго, поскольку возникают разные проблемы. Да и надедает это все со временем. Сачстье оно относительно и мимолетно и калоши счастья это только подтвеждают! Я думю, мне бы хватило 3-4 таких прыжков и я бы отдала калоши кому-то другому....