Помогите пожалуйста! Написать сочинение на тему "Смешон ли Метрофанушка "(Комеди?? Фанвизина "Недоросль") План: 1.Какое воспитание получил Метрофан? 2.Зачем Метрофан прикидывался ребенком? 3.К чему приводит воспитание Метр...

Гость: Гость:

Воспитание Митрофан получил очень скудное, к нему приходили учителя, но он нахально общался с ними и не желал учиться. В итоге в свои года он был совершенно не образован. В семье он был любимчиком своей мамы. Она настолько любила его, что никогда не порицала. Она также бранила и учителей, и своих подчинённых, которые не могли угодить ей и её любимому ребёнку. Именно из за такого воспитания Митрофан не получил хорошее образование и не стал "истинным гражданином своей страны". КОРОЧЕ К ЭТОМУ ДОБАВЬ ЧТО ТО СВОЕ И ИЗ КНИГИ ЦИТАТЫ ВОЗЬМИ, А ТАК ВСЁ