Помогите пожалуйста, написать сочинение по тексту: А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро - это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь став...
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Помогите пожалуйста, написать сочинение по тексту: А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро - это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно думаешь! Это твоя цель в жизни, не кто не должен ее отвергать. Пиши)
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