Помогите пожалуйста напишите доклад на тему: Зона Артических пустынь пожалуйста ??апешите

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Арктика (пер. с гр.«арктикос» — северный) расположена на территории Северного Ледовитого океана, его островов и на северных окраинах Европы, Америки и Азии, занимает площадь равную приблизительно 21 млн. км2. Характеристика зоны арктических пустынь.Климат. В самом центре Арктики, называемом Центральной Арктикой, расположен Северный полюс. В году только один день и одна ночь, которые длятся по несколько месяцев: в ночной период всё освещается луной, звёздами ифантастическими северными сияниями. Полярная ночь заканчивается в марте, и день постепенно вступает на несколько месяцев в свои права. Зима долгая и очень суровая, а лето слишком короткое и холодное, со средней температурой +1- +3°С. Но есть и более тёплые зоны, где летом на побережье, омываемом тёплым течением (Кольский полуостров), во время жаркого непродолжительного лета даже цветут нежные северные цветы.Смотрите географическое положение зоны арктических пустынь на карте природных зон.Природная зона арктических пустынь на значительной части поверхности покрыта ледниками и каменными россыпями. Почвы практически не развиты. Растительность, на свободной ото льдов и снега поверхности, не может образовать сомкнутый покров. В холодной пустыне растительный мир представлен господством мхов и лишайников. Очень редко встречаются цветковые растения. Среди арктических животных преобладают в этой зоне морские животные: белые медведи и птицы. В океанических водах обитают моржи, тюлени, киты и нерпы. Летом скалистые берега островов полностью покрываются гнездами разнообразных морских птиц, с их шумными птичьими базарами.Множество путешественников организовывали экспедиции к Северному полюсу, большинство попыток были неудачными. Только в 1909 году американец Роберт Пири смог достичь этих северных берегов.Постоянное изучение Арктики связано с освоением Северного морского пути, являющимся самым коротким морским путём между Мурманском и другими портами на Дальнем Востоке. Северный морской путь доступен для судоходства только в летнее время, а в остальной период океан скован льдами и там могут прокладывать свой путь только ледоколы.В конце XIX века норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен совершил знаменитый дрейф во льдах на своём корабле «Фрам» (можно почитать об этом поэтическое отступление). В 1937 году произошли уникальные перелеты летчиков В.Чкалова и М.Громова в США через Северный полюс. В этом же году четыре советских полярника на дрейфующей льдине изучали движение льдов, океанических и морских течений, арктической погоды в океане. В наше время на дрейфующих научных станциях ведётся постоянное наблюдение во всех районах Арктики, кроме того, спутниковое наблюдение даёт постоянные новые знания для учёных, например, о таянии ледников.Эти и многие другие события являются основными этапами в освоении Арктики, которая остаётся и сейчас одним их самых слабоизученных мест на Земле.ПС: на юге арктические пустыни граничат с зоной тундры.