Помогите пожалуйста! Напишите содержание по теме "Духовно-нравственное воспита??ие в современном российском обществе" по этой ссылке ( там текст) http://festival.1september.ru/articles/600234/ Прошу Вас помогите!

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“Воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит вырастить угрозу для общества”. Теодор Рузвельт“Нравственность – разум сердца”. Г.Гейне“Нравственность – это склад души, выражающийся в страстях и поступках”. АристотельРоссийское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в общественном сознании и государственной политике. Российское государство лишилось официальной идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства.В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны.