Помогите пожалуйста не могу решить 1)2(x+6)+3(x+4); 2) 5(2x+y)+2(3-2y); 3) 1b(x+3y)+4(2x-4y); 4) 2m+3n+3 (5n+7m)
Математика
Помогите пожалуйста не могу решить 1)2(x+6)+3(x+4); 2) 5(2x+y)+2(3-2y); 3) 1b(x+3y)+4(2x-4y); 4) 2m+3n+3 (5n+7m)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. = 2х + 12 + 3х + 12 = 5х + 24 2. = 10х + 5у + 6х - 4у = 16х - 1у
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