Помогите пожалуйста(( номер 3((
Математика
Помогите пожалуйста(( номер 3((
Ответ(ы):
Гость:
Решила на рисунке взяла 45 процентов как разность от ста
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