Помогите пожалуйста! Нужно написать небольшой доклад об освободительных движен??ях Александра 2 помогите(((

Гость: Гость:

Крестьянская реформа 1861 г. стала «звездным часом» для деятелей из либерального лагеря, как западников, так и славянофилов, кото­рые получили возможность воплотить в жизнь свои идеи. ■Либераль­ное движение в 1860-1870-е гг., возглавляемое университетскими профессорами К. Д. Кавелиным и Б. Н. Чичериным, выдвигало в це­лом довольно умеренную программу, не выступало с требованиями созыва парламента, полагало его несвоевременным и возлагало все надежды на продолжение и развитие либеральных реформ «сверху», по воле императора. Либералы активно участвовали в осуществлении земской, городской и судебной реформы, в деятельности нового суда и новых органов местного самоуправления. ■1861 г. — возникает первая революционная организация «Земля и воля» во главе с редактором журнала «Современник» Н. Г. Черны­шевским. В названии организации были заключены ее главные идеи — передача крестьянам без выкупа всей помещичьей земли и ликвидация самодержавия, замена его демократической республикой. Лидеры «Земли и воли» были быстро арестованы (Чернышевский — в 1862 г.), не успев развернуть активную деятельность, и к 1864 г. организация прекратила существование. ■1866 г. — член кружка ишутинцев Д. В. Каракозов совершает не­удачное покушение на царя в знак протеста против «обманной» крестьянской реформы. Каракозов был повешен, его покушение привело к ужесточению политического режима. ■1874 г. — начало «хождения в народ» и формирование народниче­ского течения среди революционеров. Народники, основываясь на идеях А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, были убеждены в том, что основой социализма в России является крестьянская община. Многие из них отправлялись жить и работать в деревню, устраива­ясь земскими учителями и врачами. Среди народников выделилось три направления: пропагандистское (П. Л. Лавров) — считали, что необходимо идти в народ для пропаганды социалистических идей, что рево­люция требует долгой подготовки; бунтарское, или анархическое (М. А. Бакунин), — считали, что крестьяне в любой момент готовы к бунту, а задача революци­онной интеллигенции — помочь им организовать восстание; заговорщическое (П. Н. Ткачев) — по их мнению, наиболее дей­ственным способом революции являлся захват власти органи­зованной революционной партией, которая, придя к власти, осуществит все необходимые народу преобразования. ■В среде на­родников родилась мысль о необходимости создания централизо­ванной, единой, общероссийской организации. 1876 г. — возникает партия «Земля и воля». Ее лидеры — В. Н. Фиг­нер, Н. А. Морозов, А. Д. Михайлов. Землевольцы попытались перей­ти к налаживанию систематической пропаганды в деревне, а также начали устанавливать связи с городскими рабочими. На преследова­ния полиции они стали отвечать террористическими актами. ■1879 г. — раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел». Чернопередельцы (Г. В. Плеханов) выступали за продол­жение старой тактики работы в деревне и агитации за «черный пе­редел», то есть раздел помещичьей земли между крестьянами. На­родовольцы (А. И. Желябов, С. Л. Перовская) были сторонниками террора и выдвижения политических задач — унич­тожения самодержавия и установления политических свобод. «На­родная воля» превратилась в сильную, законспирированную организацию, имевшую связи в среде интеллигенции, рабочих, офицерства, своих агентов в рядах полиции. Народоволь­цы предприняли ряд покушений на высших чиновников и самого императора.