Помогите, пожалуйста! Нужно написать по два предложения на каждое из слов: receive, adopt
Английский язык
Помогите, пожалуйста! Нужно написать по два предложения на каждое из слов: receive, adopt
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I already received some many from you. I will receive his letter soon. I adopt her sentence. Will you adopt it?
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