Помогите плиз то я ее понемаю

Английский язык
Помогите плиз то я ее понемаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. Дэнни помог своему отцу построить рабочее место
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