5 речення не доконаного виду
Українська мова
5 речення не доконаного виду
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Гость:
Учні садять дерева на шкільному подвір*ї ми викликаємо пожежних, щоб вони загасили пожежу. через декілька тижнів листя почне жовтіти. мама гуляє з Христинкою щодня. айстра цвіте восени.
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