Составить рассказ по природоведению 1 класс "Мне береза рассказала"
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Составить рассказ по природоведению 1 класс "Мне береза рассказала"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне береза рассказала русская душа Что в лесу она стояла не дыша Что висели сережки её до реки А река тянулась вдоль до Москвы Её ствол бело чёрный я запомню на всегда, Подружились мы с ней навсегда.
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