У трикутнику AB=10см, BC=6см, кут В=60 градусів. Знайти сторони АС

Геометрия
У трикутнику AB=10см, BC=6см, кут В=60 градусів. Знайти сторони АС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δ   произвольный  см  см Воспользуемся теоремой косинусов: см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как разобрать предложение по честям речи По стволам толстых деревьев постукивает мороз хлопями осыпаестя лёгкий иней
Ответить
Английский язык
25. Complete these sentences using information from the texts. 1. The London Zoo, which ... , was opened on ... . 2. Londoners and tourists who...
Ответить
Українська мова
5 речення не доконаного виду
Ответить
Алгебра
При каком значении х функция 20х-5 принимает значение равное 55
Ответить
Математика
Купили 1 кг 800 г сухофруктов из яблок груш и слив яблок них 4 частей груш и 3 части сл??в 2 части сколько граммов яблок груш и слив сухофруктов в ...
Ответить