У трикутнику AB=10см, BC=6см, кут В=60 градусів. Знайти сторони АС
Геометрия
У трикутнику AB=10см, BC=6см, кут В=60 градусів. Знайти сторони АС
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Δ произвольный см см Воспользуемся теоремой косинусов: см
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