Помогите ,пожалуйста. Нужно поставить в нужную форму
Английский язык
Помогите ,пожалуйста. Нужно поставить в нужную форму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) American 2) primary(?) 3) happiness 4) relationships 5) nearly 6) embarrassment 7) racial 8) economic 9) stressful 10) financial 11) optimistic Непростое такое задание для тех, кто лексику так себе знает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
В каких ситуациях можно употреблять афоризмы.Нет счастья без действия,человек со??дан для счастья,как птица для полета
Русский язык
Английский язык