Помогите ,пожалуйста. Нужно поставить в нужную форму

Английский язык
Помогите ,пожалуйста. Нужно поставить в нужную форму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) American 2) primary(?) 3) happiness 4) relationships 5) nearly 6) embarrassment 7) racial 8) economic 9) stressful 10) financial 11) optimistic Непростое такое задание для тех, кто лексику так себе знает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 3х шкафах-2.640 книг.в1 и2 шкаф.-1710книг.во2 и в 3-1820книг.сколько всего книг в шкафах
Ответить
Русский язык
В каких ситуациях можно употреблять афоризмы.Нет счастья без действия,человек со??дан для счастья,как птица для полета
Ответить
Русский язык
Сколько у прилагательного степеней сравнения?
Ответить
Английский язык
Прочитайте эти слова и напишите их буквами
Ответить
Литература
Какие есть произведения Горького помогите пожалуйста! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15 балов
Ответить