В каких ситуациях можно употреблять афоризмы.Нет счастья без действия,человек со??дан для счастья,как птица для полета

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"Нет счастья без действия" - данный афоризм актуален в ситуациях, когда у человека "опускаются руки" при депрессии, ощущении безысходности; в ситуациях, когда нужно создать дополнительный стимул к совершению чего-то значимого; в ситуациях, когда результат каких-то действий отсрочен...и т.п. "Человек создан для счастья, как прица для полета" - афоризм употребим в ситуациях, когда человек не верит в свои возможности; для усиления мотивации к достижению целей.