Какие есть произведения Горького помогите пожалуйста! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15 балов

Литература
Какие есть произведения Горького помогите пожалуйста! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15 балов
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Например,Детство, Дачники, На дне, Мать
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