В 3х шкафах-2.640 книг.в1 и2 шкаф.-1710книг.во2 и в 3-1820книг.сколько всего книг в шкафах

Математика

В 3х шкафах-2.640 книг.в1 и2 шкаф.-1710книг.во2 и в 3-1820книг.сколько всего книг в шкафах

Автор: Гость