В 3х шкафах-2.640 книг.в1 и2 шкаф.-1710книг.во2 и в 3-1820книг.сколько всего книг в шкафах

Математика
В 3х шкафах-2.640 книг.в1 и2 шкаф.-1710книг.во2 и в 3-1820книг.сколько всего книг в шкафах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты же сам(сама) в начале написала что в трёх шкафах 2640 книг
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