Помогите пожалуйста) Нужно примерно 6-8 предложений.

Русский язык
Помогите пожалуйста) Нужно примерно 6-8 предложений.
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