В одной стране выпускают механические часы,в которых часовая стрелка делает в сутки один оборот,а не два,как в обычных механических часах.Где находится часовая стрелка в 6 часов вечера,нулевое деление отмечает 24 часа в этих ча...
Математика
В одной стране выпускают механические часы,в которых часовая стрелка делает в сутки один оборот,а не два,как в обычных механических часах.Где находится часовая стрелка в 6 часов вечера,нулевое деление отмечает 24 часа в этих часах 12 часов в обычных часах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 часов находится справа, где в обычных часах 3 часа. А 12 часов внизу, где в обычных часах 6 часов.
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