В одной стране выпускают механические часы,в которых часовая стрелка делает в сутки один оборот,а не два,как в обычных механических часах.Где находится часовая стрелка в 6 часов вечера,нулевое деление отмечает 24 часа в этих ча...

Математика

В одной стране выпускают механические часы,в которых часовая стрелка делает в сутки один оборот,а не два,как в обычных механических часах.Где находится часовая стрелка в 6 часов вечера,нулевое деление отмечает 24 часа в этих часах 12 часов в обычных часах?

Автор: Гость