Помогите пожалуйста очень надо 3 вопрос прошу вас зарание спасибо

Обществознание
Помогите пожалуйста очень надо 3 вопрос прошу вас зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей стране России, власть осуществляет народ. Это можно с легкостью доказать. Во-первых, народ имеет полное право устраивать тематические митинги и демонстрации (которые не выходят за рамки законов страны). Во-вторых, народ имеет право голоса на выборах, отдавая предпочтение тому или иному представителю партии, тем самым решая будущее страны, доверяя его представителю. Таким образом я доказала, что Россия является демократической страной, а народ - источник власти.
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