Помогите пожалуйста!!!очень нужно решить!!! 1)найти значение дроби:х²+2ху+у²/0.1х,есл?? х=-100 у=99
Алгебра
Помогите пожалуйста!!!очень нужно решить!!! 1)найти значение дроби:х²+2ху+у²/0.1х,есл?? х=-100 у=99
Ответ(ы):
Гость:
х²+2ху+у²/0.1х,если х=-100 у=99 100² - 2*100*99 - 99²/10=10000-19800-980,1=-10780,1
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