Помогите пожалуйста!!!очень нужно решить!!! 1)найти значение дроби:х²+2ху+у²/0.1х,есл?? х=-100 у=99

Алгебра
Помогите пожалуйста!!!очень нужно решить!!! 1)найти значение дроби:х²+2ху+у²/0.1х,есл?? х=-100 у=99
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х²+2ху+у²/0.1х,если х=-100 у=99 100² - 2*100*99 - 99²/10=10000-19800-980,1=-10780,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даите 3 предложения на не с прил только не на англ
Ответить
Математика
Первый лыжник. за 3час. пробежал 51 км а второй за это же время на 6 км более . На сколько км\ч скорость второго лыжника больше
Ответить
Русский язык
Когда пишется ь после шипящих в глаголе ?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ЭТА ЗАДАЧА МНЕ НУЖНА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ. Длина окружности 6, 28 м. Найдите площадь круга ограниченного этой окружностью число (пи) окр...
Ответить
Қазақ тiлi
3-тапсырма помогите пожалуйста
Ответить