Помогите пожалуйста очень сильно нужно завтра на урок у нас географичка очень сильно злая!!!!!!
География
Помогите пожалуйста очень сильно нужно завтра на урок у нас географичка очень сильно злая!!!!!!
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Гость:
И.. как я тебе помогу, чем???
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