Помогите пожалуйста,одно нашла второе надо
Математика
Помогите пожалуйста,одно нашла второе надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ "в" 3(a-4)=a+(2a-4) 3a-12=3a-4 3a-3a=12-4 0=8 что не есть тождество
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