В курсе физики 7 класс вы изучали закон, устанавливающий связь между силой упругости и удлинением тела (закон Гука) . Вспомните его и определите силу упругости , возникающюю в пружине, если её деформация равна 10 см, а жёстко...
Физика
В курсе физики 7 класс вы изучали закон, устанавливающий связь между силой упругости и удлинением тела (закон Гука) . Вспомните его и определите силу упругости , возникающюю в пружине, если её деформация равна 10 см, а жёсткость 10 Н/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fупр=-kx В системе СИ 10см=0.1м Fупр=0.1•10=1Н
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