В курсе физики 7 класс вы изучали закон, устанавливающий связь между силой упругости и удлинением тела (закон Гука) . Вспомните его и определите силу упругости , возникающюю в пружине, если её деформация равна 10 см, а жёстко...

Физика

В курсе физики 7 класс вы изучали закон, устанавливающий связь между силой упругости и удлинением тела (закон Гука) . Вспомните его и определите силу упругости , возникающюю в пружине, если её деформация равна 10 см, а жёсткость 10 Н/м

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