СРОЧНО!!Строны пятиугодника пронумеровали. Первая сторона равна 4 см,а каждая следующаясторона на 2 смдлинее предыдущей. Вычислите периметр пятиугольника.заранее спасибо.

Математика
СРОЧНО!!Строны пятиугодника пронумеровали. Первая сторона равна 4 см,а каждая следующаясторона на 2 смдлинее предыдущей. Вычислите периметр пятиугольника.заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все стороны нужно сложить. и все периметр посчитан.
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