Помогите пожалуйста !!!! Определите вероятность того, что при бросании кубика вып??ло число очков, кратное 3
Алгебра
Помогите пожалуйста !!!! Определите вероятность того, что при бросании кубика вып??ло число очков, кратное 3
Ответ(ы):
Гость:
На кубике 6 чисел, но только два из них кратны 3 - 3 и 6. Следовательно вероятность равна:
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