Как найти лицо или род частей речи слова люди помогите
Русский язык
Как найти лицо или род частей речи слова люди помогите
Ответ(ы):
Гость:
Люди-мн.ч, 3 лицо во мн.ч нельзя определить род
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