Кто имел гражданские права в Афинах

История
Кто имел гражданские права в Афинах
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Ответ(ы):
Гость:
и коренные жители, и переселенцы, и рабы. Они же жили в одном государстве
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