У 6 менших пакетів розсипали 12 кг крупи. В один більший пакет вміщується на 1 кг біл??ше, ніж у менший. Скільки потрібно більших пакетів, щоб розсипати 12 кг крупи?

Математика
У 6 менших пакетів розсипали 12 кг крупи. В один більший пакет вміщується на 1 кг біл??ше, ніж у менший. Скільки потрібно більших пакетів, щоб розсипати 12 кг крупи?
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