У 6 менших пакетів розсипали 12 кг крупи. В один більший пакет вміщується на 1 кг біл??ше, ніж у менший. Скільки потрібно більших пакетів, щоб розсипати 12 кг крупи?

Математика

У 6 менших пакетів розсипали 12 кг крупи. В один більший пакет вміщується на 1 кг біл??ше, ніж у менший. Скільки потрібно більших пакетів, щоб розсипати 12 кг крупи?

Автор: Гость