Сколько строк(стихов) входит в каждую строфу? Как называется такая строфа?
Литература
Сколько строк(стихов) входит в каждую строфу? Как называется такая строфа?
Ответ(ы):
Гость:
Много.часть наверное
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