В закрытую коробку поместили 18 красных шаров, 17 зеленых и 16 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета? В строку ответа занесите только число.
Алгебра
В закрытую коробку поместили 18 красных шаров, 17 зеленых и 16 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета? В строку ответа занесите только число.
Ответ(ы):
Гость:
Вытащить 1 зелёный шар
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