В закрытую коробку поместили 18 красных шаров, 17 зеленых и 16 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета? В строку ответа занесите только число.

Алгебра

В закрытую коробку поместили 18 красных шаров, 17 зеленых и 16 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета? В строку ответа занесите только число.

Автор: Гость