За два дня грузовик, который выполнял по 3 рейса ежедневно, перевёз 48 контейнеров арбузов. сколько контейнеров арбузов грузовик перевозил за один рейс? Объясни составленное равенство: 48:(2 умножыть на 3)=48:2:3

Математика

За два дня грузовик, который выполнял по 3 рейса ежедневно, перевёз 48 контейнеров арбузов. сколько контейнеров арбузов грузовик перевозил за один рейс? Объясни составленное равенство: 48:(2 умножыть на 3)=48:2:3

Автор: Гость