За два дня грузовик, который выполнял по 3 рейса ежедневно, перевёз 48 контейнеров арбузов. сколько контейнеров арбузов грузовик перевозил за один рейс? Объясни составленное равенство: 48:(2 умножыть на 3)=48:2:3
Математика
За два дня грузовик, который выполнял по 3 рейса ежедневно, перевёз 48 контейнеров арбузов. сколько контейнеров арбузов грузовик перевозил за один рейс? Объясни составленное равенство: 48:(2 умножыть на 3)=48:2:3
Ответ(ы):
Гость:
2*3=6 рейсов за 2 дня сделал грузовик 48:6=8 контейнеров за 1 рейс 48:(2*3)=48:2:3 48:6=8 8=8
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