Що приваблює вас у характері О. Кобилянської?? помогите пожалуйста

Українська література
Що приваблює вас у характері О. Кобилянської?? помогите пожалуйста
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