Помогите, пожалуйста, ответить. Буду чрезмерно благодарен. Есть ли ошибка в использовании знака присвоения ":=" в представленном фрагменте программы: x:=100; if x=100 then y:=x*x; Ответы: Вариант 1: неправильно использов...
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Помогите, пожалуйста, ответить. Буду чрезмерно благодарен. Есть ли ошибка в использовании знака присвоения ":=" в представленном фрагменте программы: x:=100; if x=100 then y:=x*x; Ответы: Вариант 1: неправильно использован знак присвоения ":=" в операторе "if x=100 then y:=x*x;" после слова if надо писать не "x=100", а "x:=100" Вариант 2: ошибки нет Вариант 3: в операторе "if x=100 then y:=x*x;" после then необходимо писать "y=x*x" вместо "y:=x*x" Вариант 4: затрудняюсь сказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибки нет. В условном операторе после if пишется <условие> (в данном случае "x=100"), а после then - <оператор> (в данном примере это оператор присваивания "y:=x*x;")
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