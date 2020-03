Помогите, пожалуйста, ответить. Буду чрезмерно благодарен. Есть ли ошибка в использовании знака присвоения ":=" в представленном фрагменте программы: x:=100; if x=100 then y:=x*x; Ответы: Вариант 1: неправильно использов...

Информатика

Помогите, пожалуйста, ответить. Буду чрезмерно благодарен. Есть ли ошибка в использовании знака присвоения ":=" в представленном фрагменте программы: x:=100; if x=100 then y:=x*x; Ответы: Вариант 1: неправильно использован знак присвоения ":=" в операторе "if x=100 then y:=x*x;" после слова if надо писать не "x=100", а "x:=100" Вариант 2: ошибки нет Вариант 3: в операторе "if x=100 then y:=x*x;" после then необходимо писать "y=x*x" вместо "y:=x*x" Вариант 4: затрудняюсь сказать

Автор: Гость