Помогите ,пожалуйста ответить на вопрос !!!! Почему животным надо постоянно находить пищу ,а человеку готовить каждый день еду ,почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь?

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Помогите ,пожалуйста ответить на вопрос !!!! Почему животным надо постоянно находить пищу ,а человеку готовить каждый день еду ,почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наш організм потребує поживних речовин які допомагають нам рости,ходити ,сидіти тощо.А чому не можна наїстись один раз на все життя?Тому , що наш організм перетравлює їжу
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