Помогите ,пожалуйста ответить на вопрос !!!! Почему животным надо постоянно находить пищу ,а человеку готовить каждый день еду ,почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь?

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Помогите ,пожалуйста ответить на вопрос !!!! Почему животным надо постоянно находить пищу ,а человеку готовить каждый день еду ,почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь?

Автор: Гость