Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы. Заранее благодарю.

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Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы. Заранее благодарю.
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