Помогите составить словосочетания с омонимами Слова:Мир,ноготки,котик,подходит,уход и парк

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Помогите составить словосочетания с омонимами Слова:Мир,ноготки,котик,подходит,уход и парк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страны заключили долгожданный мир.(как антоним к войне). Он уже увидел весь мир (планету). ноготки - очень милые цветочки. У девушки были розовые ноготки. Мы взяли черного котика. Морские котики нас спасли. Вон, подходит наш автобус. Платье подходит. Мы отпраздновали его уход. Уход за домашним хомячком. Ребята гуляли в парке. Автобусный парк был очень большим.
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