Помогите пожалуйста, ответьте на данные вопросы : 1) Где происходит газообмен у наземных позвоночных животных? 2)Какую роль в дыхании млекопитающих играет диафрагма?3)Какие органы способствуют вдоху и выдоху млекопитающих?

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1. газообмен происходит в легких и клетках. 2. диафрагма это мышечная перегородка между грудной и брюшной полостью, при ее расслаблении в грудной полости создается разреженное давление и воздух засасывается в легкие. 3. вдох и выдох происходит при взаимодействии межреберных мышц и диафрагмы. при их расслаблении увеличивается объем грудной клетки и воздух поступает в легкие. при сокращении выталкивается из них